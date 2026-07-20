Escobedo impulsa adopción responsable de perros y gatos

El Gobierno municipal invitó a la población a conocer a los perros y gatos disponibles, además de reportar posibles casos de abandono o maltrato

El Gobierno de Escobedo reforzó sus actividades de adopción responsable y sensibilización contra el maltrato animal, como parte de las acciones previas a la conmemoración del Día Mundial del Perro, que se realiza cada 21 de julio.

A través de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, el municipio mantiene labores permanentes para atender mascotas de compañía y rescatar ejemplares que se encuentran abandonados o en condiciones de riesgo.

Escobedo suma 197 adopciones durante el semestre

Como resultado del programa municipal, 197 perros y gatos encontraron un hogar durante el primer semestre. Los animales entregados en adopción fueron previamente rescatados y atendidos por personal especializado.

A pesar de este avance, el refugio municipal todavía alberga ejemplares que esperan integrarse a una familia, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a adoptar con responsabilidad y considerar los cuidados que implica recibir una mascota.

La estrategia busca evitar que los animales regresen a situaciones de abandono, además de promover entre las familias compromisos relacionados con su alimentación, salud, seguridad y atención durante todas las etapas de su vida.

Supervisan atención en instalaciones de Bienestar Animal

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, recorrió las instalaciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal para verificar su funcionamiento y las condiciones en las que son atendidos los ejemplares.

Durante la visita también conversó con personas que acudieron para solicitar atención para sus mascotas y con familias interesadas en iniciar un proceso de adopción.

Quiroga Chapa señaló que el fomento a la adopción forma parte de las acciones estratégicas del municipio para proteger a los animales y fortalecer una convivencia responsable dentro de los hogares.

¿Cómo adoptar una mascota en Escobedo?

Las personas interesadas en adoptar pueden solicitar información en el teléfono 81 8220 6100, enviar un correo electrónico a proteccionanimalesc@gmail.com o consultar la página de Facebook de la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo.

El Gobierno municipal invitó a la población a conocer a los perros y gatos disponibles, además de reportar posibles casos de abandono o maltrato para que sean atendidos por el área correspondiente.