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Escobedo impulsa adopción responsable de perros y gatos

El Gobierno municipal invitó a la población a conocer a los perros y gatos disponibles, además de reportar posibles casos de abandono o maltrato

Por Sergio Villarreal | 20 Julio 2026

El Gobierno de Escobedo reforzó sus actividades de adopción responsable y sensibilización contra el maltrato animal, como parte de las acciones previas a la conmemoración del Día Mundial del Perro, que se realiza cada 21 de julio.

A través de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, el municipio mantiene labores permanentes para atender mascotas de compañía y rescatar ejemplares que se encuentran abandonados o en condiciones de riesgo.

Escobedo suma 197 adopciones durante el semestre

Como resultado del programa municipal, 197 perros y gatos encontraron un hogar durante el primer semestre. Los animales entregados en adopción fueron previamente rescatados y atendidos por personal especializado.

A pesar de este avance, el refugio municipal todavía alberga ejemplares que esperan integrarse a una familia, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a adoptar con responsabilidad y considerar los cuidados que implica recibir una mascota.

La estrategia busca evitar que los animales regresen a situaciones de abandono, además de promover entre las familias compromisos relacionados con su alimentación, salud, seguridad y atención durante todas las etapas de su vida.

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Supervisan atención en instalaciones de Bienestar Animal

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, recorrió las instalaciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal para verificar su funcionamiento y las condiciones en las que son atendidos los ejemplares.

Durante la visita también conversó con personas que acudieron para solicitar atención para sus mascotas y con familias interesadas en iniciar un proceso de adopción.

Quiroga Chapa señaló que el fomento a la adopción forma parte de las acciones estratégicas del municipio para proteger a los animales y fortalecer una convivencia responsable dentro de los hogares.

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¿Cómo adoptar una mascota en Escobedo?

Las personas interesadas en adoptar pueden solicitar información en el teléfono 81 8220 6100, enviar un correo electrónico a proteccionanimalesc@gmail.com o consultar la página de Facebook de la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo.

El Gobierno municipal invitó a la población a conocer a los perros y gatos disponibles, además de reportar posibles casos de abandono o maltrato para que sean atendidos por el área correspondiente.

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