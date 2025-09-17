Policías disparan contra trailero tras altercado en Arteaga

La noche del martes se registró un hecho de alto riesgo en el municipio de Arteaga, cuando policías municipales dispararon contra un trailero tras un altercado, cuyo origen aún no ha sido aclarado por las autoridades.

En un video difundido en redes sociales se observa al conductor del tráiler maniobrando en reversa, aparentemente intentando embestir a los oficiales, lo que habría provocado que los elementos respondieran con disparos.

Vecinos de la zona señalaron que la situación generó temor entre quienes presenciaron los hechos.

“Se escucharon varios disparos y la gente comenzó a resguardarse en sus casas, fue un momento de mucha tensión”, comentó un habitante del sector.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del trailero ni se ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido. En redes sociales, usuarios han manifestado preocupación y exigido una investigación transparente que aclare lo sucedido.