Cerrar X
los_angeles_police_pursuit_accident_lawyer_1080x675_da44c05459
Coahuila

Policías disparan contra trailero tras altercado en Arteaga

La noche del martes se registró un hecho de alto riesgo en el municipio de Arteaga, cuando policías municipales dispararon contra un trailero tras un altercado

  • 17
  • Septiembre
    2025

La noche del martes se registró un hecho de alto riesgo en el municipio de Arteaga, cuando policías municipales dispararon contra un trailero tras un altercado, cuyo origen aún no ha sido aclarado por las autoridades.

En un video difundido en redes sociales se observa al conductor del tráiler maniobrando en reversa, aparentemente intentando embestir a los oficiales, lo que habría provocado que los elementos respondieran con disparos.

Vecinos de la zona señalaron que la situación generó temor entre quienes presenciaron los hechos.

 “Se escucharon varios disparos y la gente comenzó a resguardarse en sus casas, fue un momento de mucha tensión”, comentó un habitante del sector.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del trailero ni se ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido. En redes sociales, usuarios han manifestado preocupación y exigido una investigación transparente que aclare lo sucedido.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

340441df_59c6_403b_bc2f_b41eda6a4f86_71792d5192
Suman 180 detenidos por delitos en el transporte público
Whats_App_Image_2025_09_16_at_6_18_01_PM_1_cc81fa3934
Reparten alimento gratuito a los necesitados en Nuevo Laredo
Whats_App_Image_2025_09_13_at_5_16_44_PM_1_877fec5b4c
Inicia con éxito la Feria de la Manzana en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_00966f3dc7
Reconoce San Pedro a elementos de Protección Civil
sismo_montemorelos_e794828467
Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA
EH_UNA_FOTO_f6b4666355
Realizan Merca Tec en el Instituto Tecnológico de Saltillo
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×