Manifestantes se enfrentan a policías en movilización contra G7

La policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno y cañones de agua en enfrentamientos con jóvenes que lanzaban piedras durante una protesta el domingo en Ginebra, Suiza.

El violento enfrentamiento se prolongó hasta la noche tras una serie de incidentes a lo largo de la ruta de una marcha vespertina que atrajo a unas 20,000 personas, incluidos unos 600 militantes del llamado “Bloque Negro”.

Decenas de jóvenes con sudaderas negras con capucha, máscaras y gafas protectoras se mezclaron entre los demás manifestantes. Algunos dispararon bengalas hacia los agentes o arrancaron trozos de asfalto para arrojarlos contra la policía con escudos y equipo antidisturbios.

La gran mayoría de los manifestantes al frente eran defensores de los derechos de las mujeres, muchos con camisetas moradas y sosteniendo pancartas y carteles que denunciaban el “patriarcado”, la falta de mujeres en puestos ejecutivos y la desigualdad salarial y en los puestos directivos en el lugar de trabajo.

De acuerdo con el portavoz de la policía, Alexandre Brahier, la manifestación fue organizada por un grupo de activistas tras semanas de negociaciones con las autoridades locales; por lo demás, fue pacífica.

Al principio de la marcha, los bomberos extinguieron un Tesla que fue incendiado junto a la parada central de autobuses y una falange de policías antidisturbios acordonó la zona mientras una multitud se congregaba cerca.

Autoridades suizas y francesas han desplegado a millas de policías para proporcionar seguridad para la cumbre de tres días que comienza el lunes en la localidad francesa de Evian-les-Bains. Los líderes tienen previsto debatir las guerras en Ucrania, Irán y Medio Oriente, así como asuntos económicos como la desigualdad global y el acceso a minerales críticos.

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