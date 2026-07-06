La ausencia no pasó desapercibida, al presentarse días después de que el Patronato fuera objeto de cuestionamientos por integrantes de la comunidad artística

Inicio / Coahuila / 'Popo' Arizpe se ausenta de inauguración del Festival de Guitarra

En medio de la controversia por la operación del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y de las críticas lanzadas en los últimos días por artistas, teatreros y promotores culturales, el presidente del Patronato de Arte y Cultura (PARTECO), Rodolfo “Popo” Arizpe, fue el gran ausente durante la inauguración de la Trigésima Edición del Festival Internacional de Guitarra México.

La ceremonia de apertura reunió a la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas; a la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte Rangel; y al director artístico del festival, Martín Madrigal, quienes encabezaron el arranque de uno de los encuentros musicales más importantes del país.

La ausencia de Arizpe no pasó desapercibida, al presentarse apenas unos días después de que el Patronato fuera objeto de fuertes cuestionamientos por parte de integrantes de la comunidad artística.

Entre las voces más críticas se encuentra Rosa del Tepeyac Flores, hija del exgobernador Óscar Flores Tapia, impulsor de la construcción del Teatro Fernando Soler, quien acusó públicamente al Patronato de poner en riesgo la vocación cultural del recinto y pidió a la Secretaría de Cultura intervenir para corregir decisiones que, a su juicio, degradan uno de los espacios culturales más emblemáticos de Coahuila.

A esas críticas se sumaron integrantes de la Asociación Coahuilense de Teatristas, quienes han denunciado públicamente un trato inequitativo para acceder al teatro, además de cuestionar decisiones administrativas adoptadas por el Patronato en torno al uso del inmueble.

Pese a ese contexto, la inauguración del festival se desarrolló con normalidad y tuvo como figura principal al guitarrista español Antonio Rey Navas, ganador de dos Latin Grammy al Mejor Álbum de Flamenco, acompañado por Mara Rey Navas, Javier Hinojosa en la segunda guitarra, Dayron Cartas Cisneros en la percusión y Nadia Alcázar Moreno en la flauta.

El Festival Internacional de Guitarra México celebra este año su 30 aniversario, consolidado como uno de los encuentros musicales de mayor tradición en el país.

Sin embargo, la inauguración también quedó marcada por la ausencia del presidente del Patronato del Teatro Fernando Soler, justo cuando ese organismo enfrenta uno de los momentos de mayor cuestionamiento por parte de la comunidad cultural coahuilense.