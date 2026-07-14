Durante una reunión con personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el edil revisó los avances de las acciones que serán ejecutadas

Inicio / Coahuila / Prepara Saltillo paquete de obras públicas para el resto del año

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que su administración trabaja en la integración de un nuevo programa de infraestructura con el que busca cerrar el 2026 impulsando proyectos prioritarios en distintos sectores de la ciudad.

Durante una reunión con personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el edil revisó los avances de las acciones que serán ejecutadas en los próximos meses.

El presidente municipal destacó que la selección de las obras responde a las peticiones que los propios ciudadanos han realizado durante los recorridos por las colonias, por lo que el objetivo es atender las necesidades más apremiantes y continuar mejorando la calidad de vida de las familias saltillenses.

Agregó que este plan contará con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer el desarrollo de la capital coahuilense.

Díaz González señaló que el Ayuntamiento afina los últimos detalles antes de presentar oficialmente el paquete de obras, el cual incluirá, entre otras acciones, trabajos de rehabilitación y mantenimiento en importantes vialidades de la ciudad.

Recordó además que su administración ha privilegiado los proyectos propuestos por la ciudadanía, tanto a través de las solicitudes directas como de las iniciativas que han resultado ganadoras dentro del programa de Presupuesto Participativo.