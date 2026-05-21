Saltillo se prepara para celebrar el Festival del Cabrito 2026

La ciudad de Saltillo afina los últimos detalles para la edición 2026 del Festival del Cabrito, uno de los eventos gastronómicos más representativos de la región y que cada año reúne a cientos de familias y visitantes atraídos por la tradición culinaria del norte del país.

La expectativa crece entre restauranteros y asistentes, quienes esperan una jornada llena de sabor y convivencia.

Festival ofrecerá variedad gastronómica

El presidente de la CANIRAC en Saltillo, Isidor García, destacó que aunque el cabrito será el platillo principal del festival, los asistentes también podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas.

Señaló que el evento busca ofrecer una experiencia culinaria completa, con opciones que complementen la oferta tradicional y permitan atraer a más público.

Buscan fortalecer identidad gastronómica de Saltillo

Con este tipo de actividades, Saltillo busca fortalecer su identidad gastronómica y consolidarse como uno de los principales referentes del Festival del Cabrito en México.

Organizadores adelantaron que habrá degustaciones, participación de restaurantes locales y un ambiente familiar que promete convertir esta edición en una de las más concurridas de los últimos años.





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