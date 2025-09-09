Cerrar X
Coahuila

Preparan entrega de escrituras; darán certeza legal a familias

Autoridades de Ramos Arizpe aseguraron que dicho proceso permitirá garantizar el derecho a la vivienda, además de calificarlo como un "gran apoyo jurídico".

  • 09
  • Septiembre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, prepara la primera entrega de escrituras de la actual administración con el objetivo de brindar certeza jurídica y mayor tranquilidad a las familias que habitan en la ciudad.

a99117d0-95e8-406a-b13f-b49317cdb78f.jpg

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este proceso permitirá garantizar el derecho a la vivienda con respaldo legal, consolidando el patrimonio de cientos de ramosarizpenses.

Durante una reunión de trabajo con Miguel Ángel Leal Reyes, director de la Comisión Estatal de la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTTURC), se revisaron pormenores, áreas de oportunidad y posibles soluciones para agilizar los trámites y ampliar la cobertura.

En el encuentro también participaron Carlos Gómez del Bosque, director de Catastro, y Darío Zertuche Cabrera, director de Tenencia de la Tierra, quienes expusieron avances en los procesos locales.

c6bbb29d-bde0-44f4-9b11-f50b2bb6e287.jpg

Gutiérrez Merino agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, del coordinador de la estrategia Mejora, Gabriel Elizondo, y del secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez, por acompañar este esfuerzo que calificó como un “gran apoyo jurídico” hacia las familias del municipio.

La entrega de escrituras, señalaron las autoridades, representa un paso decisivo para dar seguridad patrimonial a los ciudadanos, fortalecer la confianza en las instituciones y promover un desarrollo urbano ordenado con visión de futuro.


