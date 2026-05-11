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Coahuila

Coahuila blindará elección y aplicará Ley Seca

Autoridades preparan un operativo para la elección del 7 de junio, que incluirá vigilancia en casillas, resguardo de boletas y Ley Seca

  • 11
  • Mayo
    2026

Autoridades estatales y federales definirán en los próximos días un operativo especial de seguridad para blindar la elección local del próximo 7 de junio en Coahuila, donde se renovarán las 25 diputaciones del Congreso del Estado.

Durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad encabezada por Manolo Jiménez Salinas, se acordó realizar una reunión previa a la jornada electoral para establecer las acciones de vigilancia que se implementarán antes, durante y después de las votaciones.

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En la sesión participaron representantes del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Coahuila, quienes reconocieron el respaldo de corporaciones estatales y federales para garantizar condiciones de seguridad durante el proceso.

Además del resguardo y traslado de boletas electorales, también se confirmó que habrá vigilancia perimetral en instalaciones electorales y casillas de votación.

Autoridades electorales señalaron que el objetivo es superar el 40 por ciento de participación ciudadana registrado históricamente en elecciones intermedias de diputaciones locales.

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Durante la reunión también se abordaron los hechos violentos registrados recientemente en actos de campaña en San Pedro de las Colonias, donde —según lo expuesto en la mesa— el altercado ocurrió entre grupos del mismo partido político.

Se informó que ambas partes ya presentaron denuncias y que el caso continúa bajo investigación conforme a los protocolos establecidos.

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En ese contexto, autoridades estatales descartaron que exista un intento de feminicidio, versión que inicialmente había circulado tras los hechos.

Otro de los acuerdos anunciados fue la aplicación de ley seca en los 38 municipios del estado a partir de las primeras horas del sábado 6 de junio y hasta la medianoche del domingo 7 de junio.

La medida prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de la jornada electoral.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y diversas dependencias federales y estatales relacionadas con seguridad y vigilancia electoral.


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