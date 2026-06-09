PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional conservará la mayoría en el Congreso local de Coahuila y, además, contará con una curul más que en la actual Legislatura.

Los resultados preliminares de la elección legislativa en Coahuila apuntan a una amplia ventaja para la alianza integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), la cual tendría el control de la próxima Legislatura una vez concluido el proceso de asignación de diputaciones de representación proporcional.

Tras el cierre del PREP, la coalición logró imponerse en los 16 distritos de mayoría relativa, consolidando un dominio prácticamente total en la elección y obteniendo alrededor del 55% de la votación emitida.

Aunque la integración definitiva del Congreso dependerá del cómputo distrital que realizará el Instituto Electoral de Coahuila el próximo miércoles, las proyecciones indican que el PRI podría alcanzar 15 curules, mientras que UDC conservaría la diputación obtenida por mayoría relativa y sumaría una más por la vía plurinominal gracias a la votación conseguida de manera individual.

De confirmarse este escenario, ambas fuerzas políticas reunirían 17 de los 25 escaños del Poder Legislativo estatal.

Morena se mantendría como la principal fuerza de oposición al perfilar cinco diputaciones de representación proporcional, resultado de haber captado cerca del 22.5% de los sufragios.

Por su parte, el Partido del Trabajo tendría acceso a una curul plurinominal al superar el porcentaje mínimo requerido por la legislación electoral.

Otra de las fuerzas que podría debutar con representación en el Congreso es el Partido Nuevas Ideas, que obtuvo alrededor del 5.8% de la votación.





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