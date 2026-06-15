Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4118_7d00e431a1
Coahuila

PRI cuestiona impugnación de Morena tras elección en Coahuila

El PRI destacó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo cerca de 700 mil votos, mientras que Morena y sus aliados alcanzaron poco más de 320 mil

  • 15
  • Junio
    2026

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila cuestionó la decisión de Morena de impugnar la elección de diputados locales, al considerar que los resultados fueron claros, contundentes y reflejan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

A través de un posicionamiento oficial, el PRI estatal manifestó su preocupación por los recursos legales promovidos por Morena y sus aliados, al señalar que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica, transparente y con una amplia participación ciudadana.

Destacan participación ciudadana y resultados electorales

De acuerdo con el partido, más del 51 por ciento de los electores acudió a votar, se instalaron la totalidad de las casillas previstas y los cómputos y recuentos se realizaron conforme a lo establecido por la legislación electoral.

El PRI destacó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo cerca de 700 mil votos, mientras que Morena y sus aliados alcanzaron poco más de 320 mil sufragios, una diferencia superior a los 30 puntos porcentuales.

Asimismo, recordó que la coalición ganó los 16 distritos locales en disputa, registrando en algunos casos ventajas de dos, tres e incluso cuatro votos contra uno frente a sus adversarios.

IMG_2938.jpeg

Defienden la legalidad del proceso electoral

En el documento, el partido sostuvo que los medios de impugnación son un derecho legítimo dentro del sistema democrático, aunque consideró preocupante que se utilicen para cuestionar instituciones electorales y generar dudas sobre un proceso cuyos resultados calificó como contundentes.

“Los recursos legales son un derecho y deben respetarse, pero utilizar las impugnaciones para intentar desacreditar instituciones y sembrar dudas sobre una elección tan contundente es una señal preocupante para nuestra democracia”, señaló.

IMG_3948.jpeg

El PRI también advirtió que si Morena cuestiona una elección en la que fue derrotado por un margen tan amplio, resulta válido preguntarse cuál será su postura en futuros procesos con diferencias más cerradas.

Finalmente, el partido afirmó que defenderá la legalidad del proceso y los resultados obtenidos en las urnas, al sostener que los coahuilenses respaldaron un proyecto basado en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del estado.

“La voluntad popular ya se expresó. En democracia, respetar el voto ciudadano no es una opción; es una obligación”, concluyó el posicionamiento.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

colombia_cierra_urnas_presidenciables_06de64ff1f
Colombia cierra urnas presidenciales; inician conteo de votos
Whats_App_Image_2026_05_31_at_2_26_27_PM_9875842015
Se une Nuevo León al informe de Sheinbaum y respaldan logros
oms_celebra_recuperacion_de_cinco_pacientes_con_ebola_9959001bd3
OMS celebra recuperación de cinco pacientes con ébola
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_45_a861e0610f
McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco
armas_rosa_icela_75ee08f1c5
Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme
schwarzenegger_kamala_harris_unen_fuerzas_cambio_climatico_84b6b25eee
Schwarzenegger y Harris unen fuerzas contra políticas de Trump
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×