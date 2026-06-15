PRI cuestiona impugnación de Morena tras elección en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila cuestionó la decisión de Morena de impugnar la elección de diputados locales, al considerar que los resultados fueron claros, contundentes y reflejan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

A través de un posicionamiento oficial, el PRI estatal manifestó su preocupación por los recursos legales promovidos por Morena y sus aliados, al señalar que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica, transparente y con una amplia participación ciudadana.

Destacan participación ciudadana y resultados electorales

De acuerdo con el partido, más del 51 por ciento de los electores acudió a votar, se instalaron la totalidad de las casillas previstas y los cómputos y recuentos se realizaron conforme a lo establecido por la legislación electoral.

El PRI destacó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo cerca de 700 mil votos, mientras que Morena y sus aliados alcanzaron poco más de 320 mil sufragios, una diferencia superior a los 30 puntos porcentuales.

Asimismo, recordó que la coalición ganó los 16 distritos locales en disputa, registrando en algunos casos ventajas de dos, tres e incluso cuatro votos contra uno frente a sus adversarios.

Defienden la legalidad del proceso electoral

En el documento, el partido sostuvo que los medios de impugnación son un derecho legítimo dentro del sistema democrático, aunque consideró preocupante que se utilicen para cuestionar instituciones electorales y generar dudas sobre un proceso cuyos resultados calificó como contundentes.

“Los recursos legales son un derecho y deben respetarse, pero utilizar las impugnaciones para intentar desacreditar instituciones y sembrar dudas sobre una elección tan contundente es una señal preocupante para nuestra democracia”, señaló.

El PRI también advirtió que si Morena cuestiona una elección en la que fue derrotado por un margen tan amplio, resulta válido preguntarse cuál será su postura en futuros procesos con diferencias más cerradas.

Finalmente, el partido afirmó que defenderá la legalidad del proceso y los resultados obtenidos en las urnas, al sostener que los coahuilenses respaldaron un proyecto basado en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del estado.

“La voluntad popular ya se expresó. En democracia, respetar el voto ciudadano no es una opción; es una obligación”, concluyó el posicionamiento.

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