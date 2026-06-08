PRI ve en triunfo legislativo una señal rumbo a 2027 en Coahuila

Los resultados obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la reciente elección de diputaciones locales, donde consiguió las 16 curules que estuvieron en disputa, podrían convertirse en un antecedente favorable de cara al proceso electoral de 2027, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Carlos Robles.

El dirigente priista consideró que la victoria alcanzada en las urnas refleja la confianza que la ciudadanía mantiene en el proyecto político que actualmente gobierna la entidad, por lo que estimó que estos resultados podrían anticipar un nuevo triunfo en las próximas elecciones, cuando se renovarán las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila.

“Queremos preservar estas características para nuestros hijos. Yo creo que sí es el preámbulo de una victoria para las elecciones del 27”, expresó Robles.

Destacan continuidad del proyecto político

El líder estatal del PRI sostuvo que la participación ciudadana registrada durante la jornada electoral representa una muestra del respaldo de los coahuilenses a la continuidad del partido en los gobiernos municipales y estatales.

“Sí, definitivamente que sí, porque hemos recibido la confianza y sentimos que la comunidad quiere que continuemos”, afirmó.

Robles señaló que los resultados obtenidos también representan una responsabilidad para el partido, al considerar que el apoyo recibido en las urnas obliga a mantener el trabajo y cumplir con las expectativas de la población.

Finalmente, reiteró que el PRI buscará responder a la confianza depositada por los ciudadanos mediante acciones que fortalezcan el desarrollo y la estabilidad de Coahuila rumbo a los próximos procesos electorales.

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