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Coahuila

PRI perfila candidatos en sureste de Coahuila rumbo al Congreso

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó protesta a sus candidatas y candidatos a diputaciones locales en la región sureste de Coahuila de Zaragoza

  • 25
  • Abril
    2026

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó protesta a sus candidatas y candidatos a diputaciones locales en la región sureste de Coahuila de Zaragoza, en un acto marcado por el respaldo de la militancia rumbo al próximo proceso electoral.

El evento se realizó en Saltillo, en la explanada Luis Horacio Salinas del PRI municipal, donde simpatizantes se congregaron con porras, música y pancartas para mostrar su apoyo a los abanderados.

La jornada fue encabezada por el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, acompañado de líderes de sectores, comités municipales y militantes de la región.

Candidaturas definidas

Durante el Consejo Político, rindieron protesta quienes buscarán un escaño en el Congreso local:

  • Distrito 12: José María Morales Padilla
  • Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez
  • Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart
  • Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre
  • Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés

En su intervención, el dirigente estatal destacó la cohesión interna del partido y aseguró que el PRI llega fortalecido a la contienda, con perfiles que —dijo— cuentan con experiencia, resultados y cercanía con la ciudadanía.

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Asimismo, subrayó que el partido mantiene su compromiso con temas como la seguridad, el desarrollo y la estabilidad en el estado.

El PRI hizo un llamado a sus bases para reforzar el trabajo territorial y cerrar filas en torno a sus candidaturas, con el objetivo de obtener una victoria en las próximas elecciones.


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