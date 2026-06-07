PRI se declara vencedor en los 16 distritos locales de Coahuila

A pocas horas de concluir la jornada electoral en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional anunció que los resultados preliminares le favorecen en la totalidad de los distritos donde se renovó el Congreso local, por lo que anticipó una victoria absoluta en las 16 curules en juego.

La dirigencia nacional del tricolor sostuvo que el desempeño de sus candidaturas le permitió consolidar una ventaja significativa frente a sus adversarios políticos en todo el estado. Desde la cúpula partidista se afirmó que el resultado refleja el respaldo ciudadano al proyecto priista en la entidad.

Durante su posicionamiento, el líder nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que Morena fue ampliamente superado en las urnas y señaló que los coahuilenses refrendaron su confianza en el PRI para continuar gobernando.

El instituto político también destacó que la jornada se desarrolló sin incidentes mayores y reconoció la participación de la ciudadanía, aunque partidos opositores denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con la compra de votos y actos de presión hacia electores.

Asimismo, la organización política agradeció el trabajo realizado por su estructura territorial, representantes de casilla, simpatizantes y aspirantes que participaron en la movilización y vigilancia del sufragio durante el proceso.

Finalmente, el PRI atribuyó parte de los resultados al desempeño de la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, resaltando avances en rubros como seguridad pública, atracción de inversiones y generación de fuentes de empleo.

'No queremos al crimen organizado en Coahuila': Alito

Luego de que se confirmara el triunfo del PRI en los 16 distritos de Coahuila, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó una rueda de prensa donde afirmó que durante la jornada electoral de este domingo, los coahuilenses impidieron el ingreso al crimen organizado y a los “narcocandidatos”.

Moreno Cárdenas habló acompañado de algunos de los candidatos del PRI en la región, y aseguró que su partido triunfó en Coahuila gracias al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha encabezado un gobierno que, además de mantener la entidad en paz, se ha caracterizado por ser conciliador.

“Hoy ha quedado claro que la gente votó por él, por la seguridad, por la tranquilidad, por la paz, por la economía, la generación de empleos y por la cercanía de un gobierno que, si bien emanó de nuestras filas, trabaja para todos los coahuilenses sin distingo de colores”.

Al referirse a los resultados de la elección, el líder priista hizo referencia a los gobiernos coludidos con el crimen organizado.

“Hoy los ciudadanos dijeron: no queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila y por eso sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena en Coahuila… ¿No se les ganó, se les barrió como debe de ser?”.

Agregó que Coahuila manda un mensaje a todo México de que sí se puede ganar, y que su partido tiene gobiernos con experiencia, que sabe gobernar y que sabe dar resultados.

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