Programa estatal acerca servicios de salud a ejidos de Coahuila

Además de los servicios de salud, las brigadas distribuyeron despensas, huevo, leche, verduras, artículos de higiene y otros insumos básicos

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Brigadas de atención médica, campañas de vacunación y la entrega de apoyos alimentarios forman parte de la estrategia “Inspirando Comunidades”, con la que el Gobierno de Coahuila busca acercar servicios básicos a habitantes de ejidos y comunidades rurales con mayor grado de marginación.

Llevan servicios médicos a comunidades rurales

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, informó que durante los recientes recorridos se llevaron consultas médicas, medicamentos, kits de curación y productos de primera necesidad a familias del ejido Cosme, en Ramos Arizpe, y del ejido Acámbaro de Arriba, en el municipio de Castaños.

Explicó que las jornadas se realizan en coordinación con Mejora Coahuila y la Secretaría de Salud, con el propósito de acercar servicios médicos y programas de apoyo a localidades donde el acceso a este tipo de atención resulta más limitado.

Brigadas entregan alimentos e insumos básicos

Además de los servicios de salud, las brigadas distribuyeron despensas, huevo, leche, verduras, artículos de higiene y otros insumos básicos para apoyar la economía de las familias beneficiadas.

Paola Rodríguez señaló que, durante los dos primeros años de la actual administración estatal, la estrategia ha permitido atender a miles de familias de distintas regiones del estado mediante la entrega de apoyos sociales y la realización de jornadas comunitarias.

El programa continuará recorriendo comunidades rurales de Coahuila con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la atención en las localidades con mayores necesidades.