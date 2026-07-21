Salud mental lidera consultas de Telemedicina en Coahuila

La atención a la salud mental se ha convertido en el principal motor del crecimiento del programa de Telemedicina en Coahuila. Durante los primeros siete meses de 2026, las consultas de Psicología y Psiquiatría concentraron 2,250 atenciones, posicionándose como las especialidades más demandadas dentro de un programa que ya suma 6,155 consultas de especialidad en lo que va del año.

Las cifras de la Secretaría de Salud de Coahuila muestran que Psicología encabeza la demanda con 1,300 consultas, mientras que Psiquiatría acumula 950, lo que significa que más de una de cada tres teleconsultas realizadas este año está relacionada con la atención de la salud mental.

El incremento refleja una mayor búsqueda de apoyo profesional para atender trastornos emocionales, ansiedad, depresión y otros padecimientos que requieren seguimiento especializado, además de confirmar que la consulta médica a distancia se ha convertido en una alternativa para pacientes que, por razones geográficas o económicas, enfrentan dificultades para acudir de manera presencial con un especialista.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el programa de Telemedicina ha otorgado 15,734 consultas de especialidad desde su creación en 2024. Tan solo en lo que va de 2026 ya se realizaron 6,155 atenciones, cifra equivalente a más del 72 por ciento de las 8,515 consultas registradas durante todo 2025, lo que confirma el crecimiento sostenido de este modelo de atención.

Salud mental impulsa el crecimiento de la Telemedicina en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la Telemedicina ha permitido acercar servicios médicos especializados a las familias de todas las regiones del estado, principalmente a quienes viven en comunidades alejadas o no cuentan con seguridad social, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados hacia hospitales de mayor capacidad.

Nutrición y Medicina Interna también registran alta demanda

Además de las especialidades enfocadas en la salud mental, Nutrición registró 1,074 consultas, mientras que Medicina Interna alcanzó 930 atenciones, permitiendo brindar seguimiento a pacientes con enfermedades metabólicas, padecimientos crónicos y otros problemas de salud que requieren control permanente.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el programa brinda cobertura en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado, aunque Monclova, Saltillo, Sabinas y Torreón concentran el mayor número de consultas realizadas durante este año.

Explicó que uno de los principales beneficios de este modelo es que un mismo paciente puede recibir atención de varios especialistas sin necesidad de trasladarse a diferentes ciudades, favoreciendo un tratamiento integral mediante plataformas digitales instaladas en hospitales y centros de salud.

Programa de Telemedicina perfila un nuevo récord de consultas

El crecimiento observado durante 2026 anticipa que el programa superará ampliamente el total de consultas alcanzado el año pasado.

Más allá del incremento general, las cifras muestran que la salud mental se ha convertido en una de las principales necesidades de atención médica entre la población coahuilense, al concentrar el mayor volumen de teleconsultas realizadas en la entidad y evidenciar una mayor confianza de los pacientes en este esquema de atención especializada a distancia.