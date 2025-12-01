Cerrar X
Coahuila

Promueve la FGE la prevención entre jóvenes de la Región Norte

La Fiscalía del estado refuerza la prevención de adicciones y delitos, y avanza en digitalizar 120,000 expedientes en Coahuila

La Fiscalía General del Estado mantiene su dinámica para involucrar a jóvenes estudiantes en la prevención de adicciones y de la comisión de delitos, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, y en esta ocasión tocó a la Universidad Tecnológica del Norte en Nava.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que durante la jornada se logró sumar a 800 estudiantes a la Red de Seguridad de Coahuila, con lo que se pretende fortalecer una Fiscalía de puertas abiertas que oriente a los jóvenes sobre riesgos y cómo prevenirlos.

Fernández Montañez impartió una conferencia ante jóvenes estudiantes para darles a conocer los retos que enfrenta Coahuila en materia de seguridad, pero también en los riesgos que corren los jóvenes al involucrarse en el consumo de drogas.

“Seguimos en la estrategia que se ha ordenado desde la mesa de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez, para que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública vayamos a las universidades y preparatorias a una plática que habla sobre la prevención del delito, sobre vivir libre de adicciones, sobre mitos y realidades de este tema de la seguridad”.

Destacó que el modelo de seguridad de Coahuila funciona a través de los ejes de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, que mantiene a Coahuila como un ejemplo nacional en materia de seguridad.

Fernández Montañez declaró que con este tipo de acciones, la FGE fortalece la participación de los ciudadanos en la prevención del delito, a la par de que se consolida una red universitaria comprometida con ese trabajo.

Avanza combate al rezago de expedientes

El fiscal dijo que se sigue avanzando en el combate al rezago de expedientes de la Fiscalía, a través de la digitalización de 120 mil expedientes en tres regiones del estado.


