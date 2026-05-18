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Tamaulipas

Obra histórica de Reynosa reúne a miles y fortalece identidad

“Reynosa, un pueblo al borde del norte” congregó a miles de asistentes con una puesta en escena masiva que revive la historia local y promueve orgullo ciudadano

  • 18
  • Mayo
    2026

Miles de personas disfrutaron durante este fin de semana de la puesta en escena “Reynosa, un pueblo al borde del norte”, una obra de teatro de tinte histórico que reúne a más de 500 actores, músicos, bailarines y artistas locales para dar vida a la historia de la ciudad.

El espectáculo retrata desde la llegada de los primeros colonizadores hasta los tiempos actuales, mostrando distintos momentos que marcaron el desarrollo de Reynosa y despertando el interés de las nuevas generaciones por conocer sus raíces.

El escritor y director Medardo Treviño expresó su satisfacción por la respuesta del público, luego de observar la gran asistencia de familias que acudieron a disfrutar de la representación histórica.

“Me encantó la respuesta del público, se reconocieron, se identificaron con lo que estaba pasando en escena”, expresó.

La obra incluye la participación de personajes históricos como José de Escandón y muestra el origen del nombre de Reynosa, así como la manera en que la ciudad fue encomendada desde sus inicios a la Virgen de Guadalupe.

La puesta en escena también aborda etapas más recientes de la ciudad, destacando la participación de personajes como Marte R. Gómez y su aportación al desarrollo de Reynosa y del estado de Tamaulipas.

La directora general del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, María Esther Camargo Félix, destacó que esta producción busca fortalecer el amor y sentido de pertenencia hacia la ciudad.

“Fomentar el cariño que le tenemos a Reynosa, hay cosas muy buenas, esto es una muestra del gran cariño que podemos demostrar hacia los demás, nuestra ciudad, aportando cultura, aportando disciplina, talento musical, artístico, danza, todo lo que ustedes vieron en el teatro”, comentó.

Este es el segundo año consecutivo en que la obra es presentada en Reynosa, aunque organizadores reconocieron que para mantener una temporada permanente en escena será necesario contar con el respaldo de empresas, patrocinadores y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

María Esther Camargo Félix explicó que el montaje representa un gran reto logístico y humano debido al número de personas involucradas y al tiempo de preparación que requiere cada presentación.

“Como tú ves, son más de 500 personas que hay que coordinar, hay que apoyarnos con patrocinadores que nos ayudan para dar el alimento como en este momento de descanso, porque son dos funciones, antes también y todos los ensayos que hay que realizar durante dos meses, es un gran esfuerzo y es un gran reto que tenemos que proponernos sacarlo adelante, ojalá que se puedan más, pero sí necesitamos el gran apoyo de todas las instancias”, señaló.

El maestro Medardo Treviño manifestó estar dispuesto a llevar esta obra histórica a escuelas y otros espacios públicos, con el propósito de que más personas puedan conocer el pasado de Reynosa, valorar su presente y enfrentar el futuro con identidad y orgullo.

“Lo agradezco y sí es importante que todo mundo conozcamos nuestra historia, que es una historia viva. A mí lo que me ha gustado es que la ciudad ha tomado la obra como si fuera de ellos y han acudido al llamado y por supuesto que sería importante más funciones para escuelas”, finalizó.


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