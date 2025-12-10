Salud promueve iniciativas clave para salud mental

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, instaló el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, coordinando acciones entre el sector salud, social y privado en beneficio de las familias Tamaulipas.

El objetivo es fortalecer los diversos programas, vigilar el cumplimiento de la regulación sanitaria relacionada con la venta y comercialización de alcohol, tabaco y otras sustancias, así como mejorar los servicios de prevención, atención en salud mental y consumo de sustancias.



“Son temas que nos convocan a todos, ningún sector, ningún nivel de gobierno y ninguna comunidad, puede enfrentar estos retos por sí sola, considerando que la salud mental se construye de manera integral, proporcionándole a los individuos atención médica, dijo Hernández Navarro.



Durante la reunión se dejó en claro que se trabaja en beneficio de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y de las personas que padecen de algún problema de salud mental o de consumo de sustancias.



“En Tamaulipas la salud mental no es un tema aislado, sino un compromiso compartido y el trabajo que hoy inicia está destinado a transformar la manera en que prevenimos, atendemos y acompañamos”, dijo el secretario de Salud.

Comentarios