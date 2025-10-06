Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T154223_878_403a66a8b9
Coahuila

Promueven conservación ambiental en Cañón de San Lorenzo

Por medio de una cisterna se busca contribuir con la mejora en la calidad del aire y regular la temperatura en Saltillo

  • 06
  • Octubre
    2025

Con la firme intención de fortalecer la seguridad hídrica y apoyar la restauración ambiental en Saltillo, Arca Continental, en conjunto con la organización Conservación de San Lorenzo A.C., inauguró una cisterna comunitaria en la reserva natural del Cañón de San Lorenzo.

Esta infraestructura, con capacidad para almacenar hasta 1,500 metros cúbicos de agua, permitirá optimizar el uso del recurso para el riego de viveros y la reforestación de miles de plantas en la zona.

d92c5255-bfb5-4000-b97a-b6114aa6f7b9.jpg

Gracias a esta iniciativa, se podrán reforestar hasta 50,000 plantas al año, beneficiando directamente a unas 18,000 personas. El impacto también se extiende a la conservación de 2,500 hectáreas de bosque que albergan más de 2,000 especies de flora y fauna.

Además de su valor ecológico, el proyecto contribuirá a mejorar el aire y regular la temperatura en Saltillo, elementos clave para la calidad de vida en la región.

Durante el evento de inauguración, al que asistieron representantes de dependencias estatales y municipales, José Borda Noriega, director ejecutivo de Arca Continental México, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la empresa con el medio ambiente y las comunidades:

“Cuidar del entorno natural es también cuidar de las personas que lo habitan”.

b89bbff0-959a-42a9-903a-1d7b48c3f823.jpg

Hasta la fecha, el sistema ya ha captado 265,000 litros de agua, que se están utilizando para impulsar las labores de reforestación, reafirmando así el compromiso de la empresa con una gestión hídrica sostenible.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
EH_UNA_FOTO_ad80a44609
Coahuila contará con Policía Estatal de Caminos
EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_07_at_12_01_59_AM_462d6858f9
Impulsarán vinculación y desarrollo de Pymes de NL y la región
finanzas_green_corridors_73a216e6c4
Acumula NL anuncios de inversión por más de $100,000 mdd
Whats_App_Image_2025_10_07_at_12_07_11_AM_9d7d42a71b
Califica EUA como ‘aislado’ caso de gusano barrenador en NL
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×