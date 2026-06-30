Promueven inclusión y reconocen a personal del DIF Saltillo

Javier Díaz y Luly López entregaron, por primera ocasión, reconocimientos y estímulos económicos a 53 trabajadores del DIF con 10 a 17 años de antigüedad.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron una Feria del Empleo dirigida a personas con discapacidad, con el propósito de generar mayores oportunidades de inclusión en el ámbito laboral.

El evento, realizado en las instalaciones del organismo, reunió a 19 empresas que ofrecieron vacantes adaptadas para este sector de la población, además de realizar entrevistas y evaluaciones para facilitar la vinculación directa con empleadores de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Durante el recorrido, las autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones buscan impulsar la autonomía económica de las personas con discapacidad y eliminar barreras en los procesos de contratación. En la jornada participaron empresas de distintos giros, así como instituciones que colaboran con el DIF Saltillo para fortalecer las oportunidades de empleo incluyente y ampliar las opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

En el mismo evento, Javier Díaz y Luly López entregaron, por primera ocasión, reconocimientos y estímulos económicos a 53 trabajadores del DIF Saltillo con una antigüedad de entre 10 y 17 años de servicio. El alcalde señaló que este incentivo fue posible gracias a una estrategia financiera implementada por la administración municipal, mientras que la presidenta honoraria del organismo agradeció el compromiso del personal con los grupos vulnerables.

En representación de los homenajeados, Belinda Galván Contreras expresó que el reconocimiento fortalece la motivación para continuar sirviendo a la comunidad con dedicación y vocación.