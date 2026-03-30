Promueven a Saltillo como destino turístico en Tamaulipas

Con el objetivo de posicionar a la región sureste de Coahuila como un destino atractivo para el turismo y la realización de eventos, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo llevó a cabo una presentación dirigida a diversos sectores en esta ciudad.

El presidente del organismo, Raúl Rodarte Leos, explicó que la OCV impulsa la llegada de congresos, convenciones, ferias y encuentros, destacando la infraestructura, conectividad y oferta turística de la región, particularmente en municipios como Saltillo, Arteaga y General Cepeda —estos últimos con denominación de Pueblos Mágicos—, así como Ramos Arizpe, con fuerte vocación industrial.

Indicó que esta oficina forma parte de una red estatal que promueve los 38 municipios de Coahuila, enfocándose en el sureste del estado mediante alianzas con agencias de viajes, organizadores de eventos, universidades y el sector empresarial.

Durante la presentación, destacó que Saltillo se prepara para celebrar su 450 aniversario, consolidándose como una de las ciudades más antiguas del noreste del país, con una amplia oferta cultural que incluye más de 20 museos, además de su gastronomía y artesanía tradicional.

“Saltillo está próximo a cumplir 450 años desde su fundación, es una de las ciudades más antiguas del noreste del país… donde podrás encontrar el Museo del Desierto, más de 20 museos y sitios de interés, además de una rica gastronomía y su artesanía emblemática como el zarape”, expresó.

Asimismo, subrayó que la capital coahuilense cuenta con una de las mejores percepciones de seguridad entre las ciudades del país, lo que la convierte en una opción confiable para visitantes y organizadores de eventos.

“Es considerada hoy en día como una de las ciudades con mejor percepción de seguridad en México, además de su cercanía, ya que estamos a aproximadamente cuatro horas de Reynosa”, agregó.

Como parte de su oferta, se impulsa la ruta turística “Vinos y Dinos”, que combina la riqueza paleontológica del estado con la experiencia vitivinícola, además de resaltar destinos como Arteaga, conocida como la “Suiza de México”, General Cepeda por su valor fósil y Ramos Arizpe por su desarrollo industrial y atractivos naturales.

Finalmente, Rodarte Leos invitó a los habitantes de Reynosa a considerar estos destinos nacionales, destacando la diversidad de actividades que ofrecen, desde turismo cultural y de naturaleza, hasta experiencias gastronómicas y enológicas.

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