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Coahuila

Proponen regresar Fondo Minero y de Hidrocarburos a Coahuila

Existen municipios cuya actividad económica es meramente enfocada a la minería y los hidrocarburos, como Monclova, Sabinas, Progreso, Escobedo.

  • 08
  • Junio
    2026

El diputado Alfredo Paredes López hizo un llamado al Gobierno federal para que regrese el Fondo Minero y el de Hidrocarburos, con el fin de que los municipios de las regiones Centro, Norte y Carbonífera tengan recursos para obras de infraestructura y programas sociales.

Recordó que hasta antes de los recortes federales que eliminaron numerosos fondos y recursos para los estados y municipios, la Federación devolvía a través de dichos fondos el 7.5 por ciento de las utilidades brutas de empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos y a la extracción de minerales.

“Se regresaba el recurso a los estados y municipios enfocado en diferentes rubros: cultural, deportivo, infraestructura básica, y temas sociales. Esto representaba una cantidad importante de millones de pesos que se distribuían en los diferentes municipios para hacer este tipo de obras”.

Dijo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se empezaron a recordar importantes recursos para los estados y sus municipios, entre ellos el Fondo Minero y el Fondo de Hidrocarburos.

Paredes López recordó que en Coahuila existen municipios cuya actividad económica es meramente enfocada a la minería y los hidrocarburos, como Monclova, Sabinas, Progreso, Escobedo e incluso Piedras Negras, y que se veían beneficiados con estos apoyos económicos.

Dijo que ante la posibilidad de que Coahuila se integre a la explotación de gas shale por medio del fracking, la recuperación de estos fondos podría tener un impacto positivo en la región Centro y Norte de la entidad.

Esto, debido a que en años previos a la cancelación de estos fondos, municipios como Monclova llegaron a recibir entre 22 y 25 millones de pesos anuales, mientras que otros municipios como Escobedo y Progreso, dedicados a la extracción de gas, llegaban a recibir más de 60 millones de pesos al año.


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