Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_15_at_7_51_41_PM_35290ae03f
Coahuila

Protección Civil emite recomendaciones ante derrumbes en Saltillo

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes ocurre principalmente en inmuebles con estructuras debilitadas por el paso del tiempo y la humedad

  • 15
  • Septiembre
    2025

Protección Civil y Bomberos de Saltillo informaron que en los últimos días se han registrado derrumbes en viviendas antiguas como consecuencia de las lluvias que se han presentado en la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes ocurre principalmente en inmuebles con estructuras debilitadas por el paso del tiempo y la humedad.

Ante ello, emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas: revisar muros y techos en busca de grietas o filtraciones, evitar permanecer cerca de bardas o estructuras que presenten daños visibles, y reportar a las autoridades cualquier riesgo detectado para prevenir accidentes.

Asimismo, exhortaron a los propietarios de casas con antigüedad considerable a darles mantenimiento oportuno y solicitar apoyo en caso de detectar condiciones de peligro.

Vecinos de colonias donde se han registrado derrumbes compartieron su preocupación. “En mi casa ya empezaron a salir cuarteaduras después de las últimas lluvias y nos da miedo que pueda venirse abajo una pared”, comentó una habitante de la zona centro.

Otros ciudadanos señalaron la importancia de atender los avisos preventivos. “Muchas veces dejamos pasar el tiempo y no damos mantenimiento a nuestras casas, pero ahora que vemos estos casos debemos tomar más precauciones”, mencionó un vecino del sector Bellavista.

De igual manera, personas afectadas por los recientes derrumbes pidieron mayor apoyo institucional. “Ya reportamos a Protección Civil porque sentimos que el techo no está firme, esperamos que nos puedan orientar para evitar un accidente”, expresó una residente de una vivienda antigua en la colonia Guanajuato.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para reducir riesgos y garantizar la seguridad en zonas con construcciones antiguas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
EH_UNA_FOTO_0f9eec7a31
SRE reporta saldo blanco en fiestas patrias de mexicanos en EUA
san_pedro_desfile_independencia_bab2a9b805
Recorre desfile calles sampetrinas para conmemorar Independencia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_2_43_04_PM_d3e22e6b2a
Encuentran a hombre sin vida en la zona centro de Reynosa
62ae644c_a37c_4ce9_b27a_2f1fcc414ecd_299643aca5
Se integran 83 nuevos policías a la Guardia Estatal
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
publicidad
×