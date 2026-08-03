Familia deberá dejar vivienda dañada en colonia Morelos

Tras el desprendimiento de parte del techo de una vivienda en la colonia Morelos, Protección Civil de Saltillo recomendó a la familia abandonar el inmueble

El colapso parcial del techo de una vivienda en la colonia Morelos obligó a Protección Civil de Saltillo a recomendar que la familia desaloje temporalmente el inmueble, mientras un perito estructural determina si existen riesgos de un nuevo desprendimiento y define las reparaciones que requiere la construcción.

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, informó que personal de la dependencia realizó una inspección en el domicilio y levantará un acta con las observaciones, además de delimitar el área afectada para impedir que continúe siendo utilizada.

Familia deberá solicitar un peritaje estructural

Explicó que la autoridad municipal no realiza peritajes estructurales, por lo que la familia deberá contratar a un arquitecto, ingeniero civil o perito acreditado por el Gobierno del Estado para que determine el origen del daño y establezca el procedimiento adecuado para reparar la vivienda.

El funcionario señaló que entre las posibles causas del colapso podrían encontrarse deficiencias en la mezcla de materiales, un espesor insuficiente de la losa o fallas en la colocación del acero de refuerzo, aunque aclaró que únicamente un especialista podrá confirmar el motivo del desprendimiento.

Mientras se realiza la evaluación técnica, Protección Civil recomendó mantener acordonada la zona dañada y evitar utilizar ese espacio del inmueble para reducir cualquier riesgo a los habitantes.

Ofrecen refugio temporal a los habitantes

Martínez Ávalos indicó que también se ofreció apoyo a la familia para trasladarse temporalmente a un refugio o permanecer con familiares, ya que permanecer en la vivienda sin una revisión especializada podría representar un peligro, sobre todo después de que la propietaria manifestó que una de sus hijas estuvo a punto de ser alcanzada por el material que cayó del techo.

Finalmente, exhortó a los propietarios de viviendas que presenten grietas, hundimientos o daños visibles en techos y muros a solicitar una revisión profesional antes de realizar reparaciones, a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las familias.