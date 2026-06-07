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Coahuila

Publicación de Tania Flores genera cuestionamientos en elecciones

Lo que ha llamado la atención de usuarios en redes sociales es que la fotografía habría sido tomada cuando Flores se encontraba a bordo de una camioneta

  • 07
  • Junio
    2026

Una publicación realizada en redes sociales por la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, generó diversas reacciones y cuestionamientos durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

En la imagen difundida por la también hermana del candidato Tony Flores, se observa una boleta electoral marcada presuntamente a favor de su familiar.

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Sin embargo, lo que ha llamado la atención de usuarios en redes sociales es que la fotografía habría sido tomada cuando Flores se encontraba a bordo de una camioneta.

Publicación provoca duda entre ciudadanía

La situación ha provocado comentarios y dudas entre ciudadanos, debido a que el material electoral está destinado para su utilización dentro de las casillas instaladas para la jornada de votación.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido información sobre el caso ni sobre las circunstancias en las que fue captada la imagen difundida en redes sociales.

La publicación continúa generando debate entre usuarios, quienes cuestionan cómo la boleta electoral llegó a encontrarse fuera del área destinada para la emisión del sufragio.


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