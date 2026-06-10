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Coahuila

Exmagistrado Óscar Nájera se disculpa tras polémica por videos

La publicación fue difundida a través de redes sociales y, a los pocos minutos de ser compartida, comenzó a generar reacciones

  • 10
  • Junio
    2026

El exmagistrado Óscar Nájera Davis ofreció una disculpa pública a las personas que se sintieron ofendidas por los videos difundidos recientemente en los que aparece conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas durante dos fiestas relacionadas con la Facultad de Jurisprudencia.

Nájera Davis, quien figura entre los posibles aspirantes a la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia, señaló que consideró necesario dirigirse a la comunidad universitaria y a la opinión pública, luego de la controversia generada por las grabaciones correspondientes a eventos realizados los días 14 y 21 de mayo.

Asegura que no violó el Código de Ética

“Todas las personas que se hayan sentido ofendidas por la divulgación de videos referentes a dos fiestas de la Facultad de Jurisprudencia ocurridas el pasado 14 y 21 de mayo, quiero decirles que estoy convencido de que no violé ningún artículo o disposición del Código de Ética. Hoy mismo presenté mi respuesta y contestación ante el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, que es el órgano máximo de autoridad”, expresó.

El exmagistrado aseguró que está convencido de no haber incurrido en actos inmorales, ilícitos o delictivos; sin embargo, reconoció que algunas personas pudieron sentirse agraviadas por las imágenes difundidas.

Reconoce molestia y ofrece disculpas

“Para esas personas que no he podido darles una explicación cabal de esto, quiero dirigirles estas disculpas”, manifestó.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante la polémica y reiteró que, como cualquier ser humano, puede cometer errores, por lo que ofreció una disculpa a quienes consideraron inapropiada su conducta.

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La publicación fue difundida a través de redes sociales y, a los pocos minutos de ser compartida, comenzó a generar reacciones y comentarios entre usuarios y miembros de la comunidad universitaria.


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