Ramos Arizpe fortalece coordinación con el Ejército

Durante la ceremonia se formalizó el relevo en la comandancia del 69 Batallón de Infantería, unidad militar con la que el municipio mantiene coordinación

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirmó su coordinación con el Ejército Mexicano para fortalecer las acciones de seguridad en la Región Sureste, durante la ceremonia de toma de posesión del teniente coronel de Infantería Rey Ángel Rodríguez Alcocer como nuevo comandante del 69 Batallón de Infantería.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la estrategia de seguridad en la región continuará sustentándose en el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones municipales.

Refrendan coordinación entre los tres órdenes de gobierno

El edil destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido mantener condiciones de estabilidad y fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, expresó la disposición del Ayuntamiento para seguir colaborando con el nuevo mando militar en las tareas que permitan preservar la paz y la tranquilidad de las familias de Ramos Arizpe y de la Región Sureste.

Formalizan relevo en el 69 Batallón de Infantería

Durante la ceremonia se formalizó el relevo en la comandancia del 69 Batallón de Infantería, unidad militar con la que el municipio mantiene coordinación permanente dentro de la estrategia de seguridad implementada en Coahuila.