Supervisan obra del Centro de Rehabilitación en Ramos Arizpe

El edil señaló que el proyecto busca ampliar la infraestructura de atención para quienes decidan iniciar un proceso de rehabilitación y recuperación

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El Centro de Rehabilitación para Adicciones que construye el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe registra un importante avance y contará con capacidad para atender de manera voluntaria a cerca de 80 personas, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante un recorrido de supervisión por la obra.

El inmueble, ubicado en la colonia Escorial, está diseñado para brindar atención integral a personas con problemas de adicción mediante servicios especializados en un espacio de aproximadamente 700 metros cuadrados.

Buscan ampliar la atención para personas con adicciones

Durante la visita, el edil señaló que el proyecto busca ampliar la infraestructura de atención para quienes decidan iniciar un proceso de rehabilitación y recuperación.

“Estamos construyendo mucho más que un edificio; estamos creando una oportunidad para que muchas personas puedan recuperar su proyecto de vida y fortalecer a sus familias”, expresó.

El centro contará con 10 dormitorios con capacidad para seis o siete usuarios cada uno, además de sanitarios, regaderas, vestidores, comedor, cocina, alacena, enfermería, lavandería, oficinas administrativas, aulas para clases, talleres ocupacionales y una cancha destinada a actividades deportivas y recreativas.

Tomás Gutiérrez explicó que, debido a las condiciones del terreno, fue necesario realizar adecuaciones al proyecto para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones, por lo que la construcción continúa conforme a la planeación establecida.

Brindará atención a hombres y mujeres

Indicó que el centro brindará atención a hombres y mujeres bajo un esquema profesional de rehabilitación, cuyos lineamientos de operación serán dados a conocer una vez que concluya la obra.

El alcalde añadió que este proyecto forma parte de las acciones para fortalecer la atención de las adicciones y ampliar los servicios dirigidos a la población, al considerar que la prevención y el tratamiento también contribuyen al fortalecimiento del tejido social y la seguridad del municipio.