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Coahuila

Reconocen talento matemático de estudiantes de Región Sureste

Decenas de estudiantes fueron galardonados este lunes por su destacada participación en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica

  • 15
  • Junio
    2026

Este lunes por la mañana se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica (OMMEB) en la Región Sureste de Coahuila, evento en el que fueron distinguidos decenas de alumnos de primaria y secundaria por su destacado desempeño académico en esta disciplina. 

La premiación reunió a estudiantes, docentes y padres de familia en un ambiente de celebración por el esfuerzo y la dedicación mostrados durante las diferentes etapas de la competencia. 

La OMMEB es uno de los principales programas de promoción del pensamiento lógico y matemático entre niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo con información difundida por los organizadores, miles de estudiantes participaron en el proceso estatal y únicamente quienes lograron avanzar en las fases de selección recibieron reconocimiento durante esta ceremonia. 

Los alumnos con mejores resultados continuarán su preparación con entrenamientos especializados rumbo a futuras competencias nacionales. 

Durante el evento, autoridades educativas y representantes de la delegación Coahuila de la OMMEB destacaron la importancia de impulsar el talento académico desde edades tempranas, al considerar que las matemáticas son una herramienta fundamental para el desarrollo científico y tecnológico del país. 

Asimismo, felicitaron a los estudiantes galardonados y reconocieron el respaldo de maestros y familias que contribuyen a su formación y crecimiento académico.


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