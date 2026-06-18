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Coahuila

Reconocen a investigador de la UAdeC entre los mejores del país

La labor científica del investigador abarca áreas como Ciencias Agrícolas y Biológicas, Bioquímica, Genética, Biología Molecular y Medicina

  • 18
  • Junio
    2026

El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristóbal Noé Aguilar González, fue reconocido por la plataforma académica Research.com como uno de los líderes en el área de Biología y Bioquímica, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking nacional y en la posición 3 mil 76 a nivel mundial.

Research.com es un portal educativo de prestigio internacional que evalúa y clasifica a investigadores destacados en diversas disciplinas científicas con base en indicadores como el índice de impacto y el número de citas registradas en Google Scholar. En esta edición, Aguilar González destacó por contar con 614 publicaciones científicas y acumular 23 mil 565 citas, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la investigación en México.

La labor científica del investigador abarca áreas como Ciencias Agrícolas y Biológicas, Bioquímica, Genética, Biología Molecular y Medicina. Sus principales líneas de investigación incluyen fitoquímicos y antioxidantes, producción de biocombustibles, biotecnología alimentaria, producción de enzimas, calidad postcosecha, péptidos bioactivos e ingeniería metabólica microbiana. Entre sus publicaciones recientes destacan estudios relacionados con compuestos bioactivos en alimentos, valorización de subproductos agroindustriales y procesos innovadores de extracción de flavonoides.

Además de su producción científica en revistas especializadas, Cristóbal Aguilar ha participado en la publicación de numerosos libros y capítulos especializados con editoriales internacionales como Apple Academic Press, Springer Nature y Ediciones Comunicación Científica. Sus obras abordan temas relacionados con nutrición, sostenibilidad, bioenergía, microbiología alimentaria, aprovechamiento de residuos agroindustriales y recursos naturales, contribuyendo significativamente al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional.


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