Reconocen fallas en escuelas tras tragedia en Monclova

Luego del fallecimiento de un menor en un plantel educativo de Monclova, autoridades educativas de Coahuila admitieron que existen problemas importantes de infraestructura en distintas escuelas del estado, particularmente en las áreas de juegos infantiles.

Ante la ausencia del secretario de Educación, Emanuel Garza, fue la subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, quien confirmó que ya se realizan revisiones preventivas en los planteles.

La funcionaria explicó que actualmente se supervisan instalaciones eléctricas y otras áreas consideradas de riesgo; sin embargo, reconoció que el accidente ocurrió precisamente en la zona de juegos infantiles, lo que encendió las alertas sobre las condiciones en las que operan estos espacios recreativos.

El caso también abrió el debate sobre quién debía reportar el deterioro de estas estructuras, ya fueran maestros, directivos o incluso padres de familia.

Tras los hechos, las autoridades analizan posibles responsabilidades relacionadas con la instalación y mantenimiento de los juegos, algunos de los cuales habrían sido colocados hace más de dos décadas.

Mientras tanto, la familia del menor permanece a la espera de que el seguro federal pueda responder por este lamentable acontecimiento que ha generado indignación y preocupación entre la comunidad escolar de Coahuila.

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