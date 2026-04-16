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Coahuila

Reconocen a investigador por su labor en el fracking en Coahuila

El rector Octavio Pimentel reconoció al académico que participó con Claudia Sheinbaum en análisis sobre fracking y colaboración con el gobierno federal

  • 16
  • Abril
    2026

El rector Octavio Pimentel reconoció el destacado trabajo del Dr. Luis Fernando Camacho Ortegón, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, quien ha elevado el prestigio de la institución y del estado de Coahuila, tras su participación en una conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El rector enfatizó que la universidad está preparada para abordar los desafíos que se presentan en el ámbito de la extracción de gas. “Si el investigador salió en la mañanera con la presidenta, coordinando un grupo de investigadores, es porque estamos listos para trabajar en equipo con el gobierno federal”, afirmó Pimentel.

El Dr. Camacho, en su intervención durante la Mañanera, aseguró que no existen reportes oficiales en Estados Unidos que documenten accidentes graves o contaminación significativa asociados al fracking en años recientes. 

Actualmente, el investigador se encuentra en la Ciudad de México participando en reuniones con otros expertos en la materia. Pimentel agregó que se están alineando los esfuerzos de la universidad con las necesidades del gobierno federal, quien ha solicitado información sobre el tema. “La presidenta pidió al gobernador datos al respecto, y por eso llaman al doctor Camacho para ser parte de estos esfuerzos a nivel nacional”, indicó.

Además, el rector mencionó que la universidad trabaja para alinearse con las demandas de las diferentes regiones del estado, independientemente del presupuesto que se requiera para las investigaciones.


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