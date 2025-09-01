Cerrar X
d41d3bd9_1a0f_4d08_b096_b304ee08fda9_c1e06ac19d
Coahuila

Recuerda SNTE Sección 38 agresión a maestra en Saltillo

La maestra aún no logra recuperarse totalmente de una fractura nasal y lesiones graves en el rostro, además de las secuelas emocionales

  • 01
  • Septiembre
    2025

La dirigente de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio, recordó con preocupación el caso ocurrido el 9 de septiembre de 2024 en la primaria “Federico Barrera Fuentes”, ubicada al sur de Saltillo, donde una maestra fue brutalmente agredida por padres de familia frente a sus propios alumnos. A casi un año del ataque, la docente aún no logra recuperarse totalmente de las secuelas físicas y emocionales que le dejó el hecho.

Licerio señaló que este episodio marcó profundamente a la comunidad educativa y reveló la vulnerabilidad en la que muchos docentes ejercen su labor. La agresión, que derivó en una fractura nasal y lesiones graves en el rostro de la maestra, fue denunciada penalmente por el sindicato como un intento de homicidio, sin que hasta el momento se haya resuelto de forma satisfactoria para la víctima ni se hayan tomado medidas preventivas de fondo en las escuelas.

Ante la proximidad de la fecha en que ocurrió el ataque, la Sección 38 ha reiterado su exigencia a las autoridades estatales y educativas para establecer protocolos claros de protección a los maestros y sanciones ejemplares para quienes atenten contra su integridad.

“No podemos permitir que el aula se convierta en un espacio de violencia”, advirtió Licerio, al tiempo que llamó a reforzar el respeto hacia el magisterio y garantizar condiciones seguras para el ejercicio docente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_2_59_18_PM_1_c025b3c427
Secundaria en Reynosa ajusta horarios por falta de maestros
a389fd15_a0b9_46b8_b8d7_cad69cd8a508_51ade22f7d
Reforzarán seguridad y respeto en escuelas de Coahuila
EH_UNA_FOTO_90e1207df8
Apuñala hombre a cinco en Marsella antes de ser abatido
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_29_31_PM_d41003a2f8
Operativos refuerzan vigilancia en bancos de Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_157742a817
Empresas y voluntarios plantan 2,000 árboles en sierra de Arteaga
Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_07_38_PM_ee34616134
Ordenan nombrar nuevo magistrado de Justicia Administrativa
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×