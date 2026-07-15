Reforzarán seguridad en el Fan Fest por la final y Carín León

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dijo que autoridades federales, estatales y municipales redoblarán la vigilancia en Parque Fundidora

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Tras informar que el total de denuncias por robos en el Fan Fest del Mundial de Futbol en Nuevo León es de 39 casos, la Fiscalía de Justicia anunció que reforzará la seguridad este próximo domingo para el cierre de la fiesta futbolera en el Parque Fundidora, que incluye la difusión de la gran final en pantallas y un concierto en vivo de Carín León.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dijo que autoridades federales, estatales y municipales redoblarán la vigilancia.

En conferencia de prensa, Orozco explicó que, de los 39 robos, en 14 de ellos se recuperaron pertenencias en favor de las víctimas.

"Hubo un despliegue eficiente de la Agencia Estatal de Investigaciones que significó recuperar (lo robado) en 14 eventos, y hay otros 16 casos de venta de boletos fraudulentos, en perjuicio principalmente de mexicanos", dijo. "Y 17 eventos diversos, entre ellos el portazo en Fundidora, además de cargos dobles en tarjetas al comprar un servicio, y agresiones menores en el Parque", refirió.

Advirtió que la seguridad se ha planeado en función de que es una gran final y se espera una participación extraordinaria de espectadores.

El despliegue del personal de la Fiscalía continuará hasta el domingo; esperamos un alto número de personas. Y continuaremos con la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales", sostuvo.

"No solo hay ministeriales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y participación de autoridades federales a través de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Federal, Fuerza Civil y personal policial de Monterrey y del área metropolitana; todos están convocados a este último evento que se estima muy concurrido por el cierre del Mundial como por la asistencia de este personaje artístico", detalló.

Aclaró que, en todo el Fan Fest, el episodio más delicado fue el del portazo en Fundidora, cuando un grupo de personas derribó la puerta para entrar a pesar de que ya estaba cerrado el acceso.

Recordó que hubo dos personas lesionadas, ninguna de gravedad.

No hay detenidos aún, pero se sigue buscando a las cuatro personas presuntamente responsables, que se enfrentarán a la individualización de los procesos penales.