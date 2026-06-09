Arranca Operativo Paisano por temporada vacacional

Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, este martes se dio el banderazo de arranque al Operativo Paisano correspondiente al periodo vacacional de verano en Reynosa.

La estrategia tiene como objetivo brindar orientación, seguridad y apoyo a los connacionales que residen en Estados Unidos y que durante las próximas semanas cruzarán por la frontera tamaulipeca para visitar a sus familias o viajar hacia distintos estados del país.

Tras el inicio formal del programa, elementos de Tránsito Municipal, Guardia Estatal y Guardia Nacional comenzaron recorridos de vigilancia en las inmediaciones de los puentes internacionales, mientras que las corporaciones con jurisdicción federal reforzaron la supervisión en las principales carreteras que conectan con el interior de la República.

La implementación del operativo coincide con el periodo vacacional del sistema escolar estadounidense, lo que genera un incremento en el flujo de viajeros que ingresan al país por la frontera de Tamaulipas.

Entre las principales demandas de los paisanos destaca la seguridad en las carreteras, especialmente en el tramo Reynosa-Monterrey, donde se espera una vigilancia reforzada debido al aumento de la movilidad durante el verano y la afluencia de visitantes relacionada con las actividades del Mundial de Futbol.

Las autoridades señalaron que el operativo permanecerá activo durante toda la temporada vacacional con el propósito de garantizar un tránsito seguro para quienes ingresen y circulen por esta región fronteriza.

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