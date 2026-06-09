Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
11a62e6a_7f7b_4d29_81f0_f6095a5d0524_7078a34671
Tamaulipas

Arranca Operativo Paisano por temporada vacacional

Autoridades reforzarán vigilancia en puentes y carreteras para brindar seguridad y asistencia a connacionales que ingresen por Reynosa

  • 09
  • Junio
    2026

Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, este martes se dio el banderazo de arranque al Operativo Paisano correspondiente al periodo vacacional de verano en Reynosa.

La estrategia tiene como objetivo brindar orientación, seguridad y apoyo a los connacionales que residen en Estados Unidos y que durante las próximas semanas cruzarán por la frontera tamaulipeca para visitar a sus familias o viajar hacia distintos estados del país.

Tras el inicio formal del programa, elementos de Tránsito Municipal, Guardia Estatal y Guardia Nacional comenzaron recorridos de vigilancia en las inmediaciones de los puentes internacionales, mientras que las corporaciones con jurisdicción federal reforzaron la supervisión en las principales carreteras que conectan con el interior de la República.

La implementación del operativo coincide con el periodo vacacional del sistema escolar estadounidense, lo que genera un incremento en el flujo de viajeros que ingresan al país por la frontera de Tamaulipas.

Entre las principales demandas de los paisanos destaca la seguridad en las carreteras, especialmente en el tramo Reynosa-Monterrey, donde se espera una vigilancia reforzada debido al aumento de la movilidad durante el verano y la afluencia de visitantes relacionada con las actividades del Mundial de Futbol.

Las autoridades señalaron que el operativo permanecerá activo durante toda la temporada vacacional con el propósito de garantizar un tránsito seguro para quienes ingresen y circulen por esta región fronteriza.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_10_at_1_40_49_AM_c4e1682d9f
Reprueban las COMAPAS auditadas en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_06_09_at_7_08_33_PM_60c1d1c8b4
Respalda Lalo Gattás acciones para reconstruir el tejido social
Whats_App_Image_2026_06_09_at_6_57_02_PM_028cc06797
Subsecretaría de Educación Básica realiza Encuentro Artístico
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_ormuz_800x500_1_d8de1b88a6
EUA presume liberar de estrecho de Ormuz 100 millones de barriles
coahuila_turistas_monterrey_ba8714b7c3
Se alista Coahuila para recibir a turistas del Mundial
ofrecen_recompensa_por_exjefe_escoltas_carlos_manzo_abc1f42cbb
Ofrecen recompensa por exjefe de escoltas de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
publicidad
×