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Coahuila

Refuerzan a Servicios Primarios de Arteaga con nuevo equipo

El personal realiza diariamente trabajos de limpieza, mantenimiento de áreas verdes, atención de espacios públicos y diversas acciones de mejoramiento urbano

  • 18
  • Junio
    2026

Los trabajadores de Servicios Primarios de Arteaga recibieron nuevos uniformes y equipo de protección para fortalecer las labores de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos en el municipio.

La entrega forma parte de una estrategia impulsada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores para mejorar las condiciones en las que opera el personal encargado de atender la imagen urbana y los servicios básicos en comunidades rurales y la cabecera municipal.

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Entre el material entregado se encuentran uniformes, guantes, calzado de seguridad y otros implementos que permitirán a las cuadrillas desempeñar sus actividades con mayor seguridad y comodidad.

El personal de esta área realiza diariamente trabajos de limpieza de calles, mantenimiento de áreas verdes, atención de espacios públicos y diversas acciones de mejoramiento urbano en los 26 ejidos y la zona urbana de Arteaga.

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Con este apoyo, el municipio busca fortalecer el trabajo de quienes se encargan de mantener en buen estado los espacios que utilizan diariamente las familias arteaguenses.

Las autoridades municipales señalaron que continuar brindando mejores herramientas al personal operativo permite ofrecer servicios más eficientes y atender con mayor rapidez las necesidades de la población.  

 


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