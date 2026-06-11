Refuerzan apoyo a mujeres con 850 viajes gratis

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Nuevo León y Uber México renovaron su convenio de colaboración para fortalecer la atención a mujeres que viven situaciones de violencia, mediante la entrega de 850 viajes gratuitos que permitirán facilitar su traslado a espacios seguros, centros de atención, servicios públicos y mecanismos de acceso a la justicia.

La renovación del acuerdo busca garantizar que las mujeres que requieren protección inmediata puedan trasladarse de manera segura y sin costo, fortaleciendo la red de apoyo institucional disponible en la entidad.

Las autoridades destacaron que esta colaboración cobra especial relevancia en un contexto de creciente actividad turística y deportiva en Nuevo León, donde resulta prioritario reforzar las acciones orientadas a la protección y bienestar de las mujeres.

Otorgarán 850 viajes sin costo para mujeres en situación de violencia

Gracias a este convenio, Uber pondrá a disposición viajes gratuitos destinados a mujeres que reciben atención por parte de la Secretaría de las Mujeres, facilitando su movilidad hacia refugios, centros de apoyo, instancias de atención psicológica, jurídica y otros servicios esenciales.

La iniciativa forma parte de una estrategia de colaboración entre el sector público y privado para fortalecer las herramientas de protección y respuesta ante situaciones de violencia de género.

“En la Secretaría de las Mujeres tenemos claro que para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, se requiere de la participación de todos los sectores. Por eso reconozco a Uber, por ser un aliado que nos ha permitido apoyar a las mujeres que les brindamos atención y protección”, expresó Graciela Buchanan Ortega.

Alianza forma parte de programa de seguridad para mujeres

La empresa de movilidad informó que esta colaboración inició en 2024 y se integra a su programa de seguridad enfocado en la protección de las mujeres usuarias de la plataforma.

Entre las herramientas implementadas por Uber destacan la verificación de identidad mediante reconocimiento facial, la revisión de antecedentes de socios conductores, el uso de Código PIN para validar viajes y la función de grabación de audio dentro de la aplicación.

Además, la compañía mantiene colaboración con autoridades y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.

Buscan fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada

Durante la firma del convenio, representantes de Uber destacaron la importancia de generar alianzas que contribuyan a impulsar cambios sociales y ampliar las acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

“Celebramos esta ocasión y refrendamos nuestro compromiso con el Gobierno y con las mujeres del estado de Nuevo León. Este acuerdo nos impulsa a seguir desarrollando tecnología y alianzas clave en favor de su tranquilidad y seguridad”, afirmó Julia Ortiz Ríos, gerente de Políticas Públicas de Uber México.

La directiva añadió que la plataforma busca aprovechar su capacidad de conexión y movilidad para contribuir al combate de todas las formas de violencia contra las mujeres, al tiempo que reiteró la disposición de la empresa para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales.

Con esta renovación, la Secretaría de las Mujeres y Uber buscan ampliar las opciones de apoyo para mujeres en situación de riesgo, fortaleciendo una estrategia que combina asistencia institucional, tecnología y colaboración entre sectores para brindar atención oportuna y segura.

Comentarios