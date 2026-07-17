Refuerzan acciones contra tiraderos clandestinos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente refuerza acciones para prevenir inundaciones, enfermedades e incendios causados por tiraderos clandestinos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana, atendió denuncias ciudadanas por la presencia de tiraderos clandestinos en la colonia Vamos Tamaulipas, en la capital del estado.

Las labores permitieron retirar residuos acumulados en una zona con pendiente pronunciada, donde el agua de lluvia arrastraba la basura hacia drenes y alcantarillas.

Esta situación podía provocar obstrucciones, encharcamientos, afectaciones viales y daños en las viviendas cercanas.

El titular de le dependencia, Karl Heinz Becker Hernández, dijo que se busca prevenir los riesgos de inundaciones, la permanencia de desechos a cielo abierto favorecía la proliferación de fauna nociva, malos olores y posibles focos de infección, lo que representaba una amenaza para la salud pública de quienes habitan en el sector.

“La presencia de materiales inflamables también incrementaba la posibilidad de incendios, especialmente durante periodos de altas temperaturas y sequía”, dijo el funcionario.

Becker Hernández, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia orientada a escuchar a la población y atender los problemas que afectan directamente su bienestar en cada una de las comunidades.