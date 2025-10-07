Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_07_at_3_23_32_PM_f90c1e62b1
Coahuila

Regidora de Morena avala Ruta Estudiantil Gratis de Ramos Arizpe

Lizbeth Ogazón, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo, reconoció el funcionamiento de la ruta durante un recorrido de supervisión en hora pico

  • 07
  • Octubre
    2025

La regidora Lizbeth Ogazón Nava, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo e integrante de la fracción de Morena, reconoció el funcionamiento de la Ruta Estudiantil Gratuita durante un recorrido de supervisión realizado en la hora pico vespertina, donde destacó su enfoque social y el beneficio directo a las familias del municipio.

La edil subrayó que la movilidad debe ser considerada un derecho ciudadano, y señaló que el transporte sin costo representa un avance importante en la atención de las necesidades más sentidas de la población.

“Estamos a favor de que el transporte sea completamente gratuito, a favor de los estudiantes y de las personas en general, porque también vemos a madres de familia que hacen uso de este servicio”, expresó Ogazón Nava.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 3.23.32 PM (1).jpeg

Durante su recorrido, la regidora destacó la organización y monitoreo constante del sistema, lo que —dijo— brinda seguridad y confianza a los usuarios. Agregó que este tipo de programas permiten reducir significativamente los gastos familiares derivados de los traslados diarios.

“La movilidad debe ser un derecho, y más en un municipio tan trabajador como Ramos Arizpe. Ahorrarse el pago de dos o tres unidades por vuelta representa un alivio económico para muchas familias”, apuntó.

Ogazón Nava consideró que la Ruta Estudiantil es una muestra de que es posible ofrecer transporte público accesible, seguro y digno, y llamó a que el programa tenga continuidad para fortalecer su impacto social y económico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_05_at_10_50_54_PM_002aa866a8
Waldo Fernández dialoga con jóvenes sobre la Transformación
Whats_App_Image_2025_10_02_at_4_35_04_PM_26158f6cf8
Asegura Máynez que MC es la alternativa de Morena
691ea5b9_0a29_4183_825f_0026c3d5fad6_8acab5f08f
Reconocen avance del transporte gratuito en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_9_db86da22fd
Diputado Antonio Flores denuncia existencia de empresas fantasmas
exportaciones_autos_nl_7b1128f51d
Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×