Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
vialidad_coahuila_licencia1_2ffe6bebf5
Coahuila

Buscan aplicar criterios más estrictos para licencias de manejo

La regidora Lizbeth Ogazón expresó su expectativa de que la propuesta sea retomada en el Congreso del Estado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial

  • 20
  • Abril
    2026

Ante el aumento de accidentes viales, particularmente en motociclistas, la regidora de Morena en Ramos Arizpe, Lizbeth Ogazón, planteó la necesidad de establecer criterios más estrictos para el otorgamiento de licencias de conducir en Coahuila.

La edil recordó que durante su etapa como diputada local presentó una iniciativa enfocada en regular con mayor rigor este proceso; sin embargo, reconoció que la propuesta no avanzó en el Congreso y quedó “en la congeladora”.

Entre los puntos que contemplaba el proyecto, destacó la aplicación de exámenes más completos, no solo teóricos sino también prácticos, al considerar que el esquema actual resulta insuficiente para garantizar que una persona está capacitada para conducir.

Señaló que actualmente el procedimiento puede reducirse a una evaluación mínima, lo que, dijo, facilita la obtención de licencias sin comprobar habilidades reales al volante.

Asimismo, propuso establecer parámetros más claros sobre edades, niveles de conducción y sanciones, incluyendo la posibilidad de retirar la licencia de manera temporal o definitiva en casos graves, especialmente cuando se afecte a terceros.

Ogazón subrayó que conducir implica una responsabilidad directa sobre la vida propia y la de otras personas, por lo que consideró necesario fortalecer la regulación y evitar que el trámite se limite a un proceso administrativo.

Finalmente, expresó su expectativa de que la propuesta sea retomada en el Congreso del Estado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir riesgos derivados de la falta de capacitación al conducir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_21_at_12_46_07_AM_5c6ee6754a
Proponen endurecer requisitos para licencias de conducir
Guardia_Nacional_55b9a3ab21
Reducen robo a autotransporte en carreteras federales: GN
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_06_PM_e3b494f3e6
Carlos Peña señala a EUA por flujo de armas que llega a Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

000_329_D26_K_8d03d90b6a
UE, Ucrania y Canadá se reuniran para retorno de niños ucranianos
sheinbaum_japon_93ac0da504
Japón evalúa comprar petróleo a Pemex: Presidencia
menor_desata_panico_por_amagar_con_tiroteo_en_secundaria_texas_d4fc241ff0
Capturan a menor por amagar con tiroteo en secundaria de Texas
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×