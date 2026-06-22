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Regresará diputada Edna Dávalos a sus mercaditos
Dijo que permanecerá trabajando un tiempo después de que concluya su gestión, llevando alimentos de la canasta básica a bajo costo
Por Irene Zapata | 22 Junio 2026
La diputada priista Edna Dávalos Elizondo anunció que regresará a sus actividades de gestión a su distrito, luego de las elecciones del pasado 7 de junio, donde, aunque el PRI obtuvo el triunfo de todos sus candidatos, ella no participó para la reelección.
“Ya culminando los procesos que marca la ley, la próxima semana estoy iniciando un recorrido en el municipio de Ramos Arizpe, para visitar las tres oficinas de gestión, no se me olvida que hay un compromiso con la comunidad de Paredón de abrir una cuarta”.
Buscará mantener apoyos para las familias del distrito
Dijo que permanecerá trabajando un tiempo después de que concluya su gestión, llevando alimentos de la canasta básica a bajo costo para beneficio de la gente de su distrito.
“Vamos a regresar a los mercaditos a bajo costo, por ahí hay más mercados, algunos manejados con recursos municipales, otros manejados por particulares, pero yo como diputada quiero aportar un granito de arena, con mis propios recursos se subsidian y se ofrecen a los ciudadanos”.