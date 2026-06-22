Regresará diputada Edna Dávalos a sus mercaditos

Dijo que permanecerá trabajando un tiempo después de que concluya su gestión, llevando alimentos de la canasta básica a bajo costo

La diputada priista Edna Dávalos Elizondo anunció que regresará a sus actividades de gestión a su distrito, luego de las elecciones del pasado 7 de junio, donde, aunque el PRI obtuvo el triunfo de todos sus candidatos, ella no participó para la reelección.

“Ya culminando los procesos que marca la ley, la próxima semana estoy iniciando un recorrido en el municipio de Ramos Arizpe, para visitar las tres oficinas de gestión, no se me olvida que hay un compromiso con la comunidad de Paredón de abrir una cuarta”.

Buscará mantener apoyos para las familias del distrito

Dijo que permanecerá trabajando un tiempo después de que concluya su gestión, llevando alimentos de la canasta básica a bajo costo para beneficio de la gente de su distrito.