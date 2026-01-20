Reporta Coahuila 10 muertes diarias por enfermedades cardiacas

Coahuila enfrenta una emergencia silenciosa de salud pública, luego de que las enfermedades del corazón se consolidaron como la principal causa de muerte en el estado, con un promedio de más de 10 fallecimientos diarios, de acuerdo con estadísticas oficiales y lo expuesto por el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre.

Datos epidemiológicos provisionales de 2025 indican que en Coahuila se registraron 3 mil 732 defunciones por enfermedades cardíacas, principalmente infartos agudos al miocardio.

Al distribuir esta cifra en los 365 días del año, el resultado es contundente: 10.2 personas mueren cada día, lo que equivale a una muerte por infarto aproximadamente cada dos horas y media.

El secretario de Salud de Coahuila explicó que la mayoría de estos decesos están relacionados con enfermedades crónico-degenerativas mal controladas, como hipertensión arterial y diabetes, padecimientos que deterioran progresivamente el organismo hasta provocar eventos cardíacos graves.

Detalló que muchos pacientes llegan a los hospitales cuando el daño ya es severo, debido a que no detectaron a tiempo su enfermedad o abandonaron el tratamiento, lo que incrementa el riesgo de un infarto fulminante.

En contraste, señaló que cuando hay atención oportuna, procedimientos como cateterismos permiten restablecer el flujo sanguíneo y evitar desenlaces fatales.

Las cifras oficiales muestran que 3 mil 510 de las muertes por enfermedades cardíacas ocurrieron en personas de 45 a 99 años, aunque 222 fallecimientos se registraron en personas de entre 1 y 44 años, lo que refleja que el problema no es exclusivo de adultos mayores.

Como factor de riesgo adicional, entre enero y agosto de 2025 se diagnosticaron más de 17 mil 372 personas con hipertensión arterial en Coahuila, condición que, sin control médico, incrementa de forma directa la probabilidad de sufrir un infarto.

Desde la Secretaría de Salud se insistió en que la prevención, el control médico constante y la detección temprana son claves para frenar una estadística que hoy coloca a los infartos como una causa de muerte cotidiana en el estado.

