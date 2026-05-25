Reporta OMS 220 muertes sospechosas por brote de ébola en Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este lunes a 220 las “muertes sospechosas” relacionadas con el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde además ya se contabilizan más de 900 casos sospechosos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que la propagación del virus avanza más rápido que la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias internacionales.

“Estamos intentando ponernos al día con una epidemia que se propaga muy rápidamente. Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero por el momento la epidemia nos supera”, declaró durante una reunión virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Africana.

Violencia y desconfianza complican atención médica

El brote se concentra principalmente en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, regiones del este congoleño marcadas por años de violencia armada entre el Ejército y grupos rebeldes.

La OMS advirtió que el conflicto ha provocado desplazamientos masivos de población y dificulta las tareas médicas y de contención del virus.

Tedros señaló además que existe una fuerte desconfianza hacia organismos internacionales y autoridades extranjeras dentro de las comunidades afectadas.

“En la última semana se han producido dos incidentes de seguridad en centros de salud. Generar confianza en las comunidades afectadas es fundamental para una respuesta eficaz”, afirmó.

#Ebola Bundibugyo virus update:

- So far, 101 cases have been confirmed in the #DRC, including 10 confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now more than 900 suspected cases and 220 suspected deaths.

- #Uganda has reported two additional… pic.twitter.com/NU6wJBAwUm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2026

Otro de los principales desafíos es la falta de vacunas y tratamientos aprobados para combatir la cepa Bundibugyo, responsable de este brote y cuya tasa de letalidad oscila entre 30 y 50%.

Ante este panorama, la OMS convocó recientemente a expertos y líderes internacionales para acelerar el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos médicos específicos.

El organismo estima que el virus comenzó a circular en la región de Ituri aproximadamente dos meses antes de que el brote fuera declarado oficialmente el pasado 15 de mayo.

Uganda confirma contagios

Por su parte, Uganda reportó siete casos vinculados con el brote, incluida la muerte de un ciudadano congoleño considerado un contagio importado.

Por ello, la OMS elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo sanitario dentro de la RDC, mientras que el nivel de amenaza se mantiene “alto” en la región africana y “bajo” a nivel global.

La Unión Africana alertó además que diez países africanos se encuentran en riesgo elevado debido a su cercanía geográfica con las zonas afectadas.

El ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica severa, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Cabe señalar que este es el decimoséptimo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo desde que el virus fue detectado por primera vez en 1976.

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