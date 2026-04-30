Registran cero muertes de migrantes en Río Bravo durante 2026

Durante lo que va de 2026, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo no ha registrado fallecimientos de personas migrantes por ahogamiento en el Río Bravo, un comportamiento atípico frente a la tendencia de años recientes en esta zona fronteriza.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se recuperaron cinco cuerpos; en 2024 fueron ocho —siete de ellos migrantes—; en 2023 se contabilizaron nueve casos; en 2022, diez; y en 2021, hasta 20, lo que refleja la recurrencia de incidentes fatales en el afluente.

El director de la corporación, Humberto Fernández Diez de Pinos, atribuyó la disminución a una estrategia basada en prevención y vigilancia, que incluye patrullajes constantes en puntos de riesgo, campañas de concientización y el uso de autoparlantes para alertar a quienes se aproximan al río.

A ello se suma, dijo, el reforzamiento de la seguridad del lado estadounidense, con mayor presencia de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que ha reducido los intentos de cruce.

Pese a este balance, el funcionario confirmó la muerte de un menor de 14 años que ingresó al río con fines recreativos, cuyo cuerpo fue recuperado tras un operativo de rescate.

Ante ello, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no introducirse al Bravo, al advertir que no es un espacio seguro debido a sus corrientes, cambios de profundidad y condiciones insalubres.

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