Reportan incremento del 200% en ventas por regreso a clases

El regreso a clases trajo un repunte significativo para los comercios de Ramos Arizpe, principalmente en papelerías, zapaterías y negocios de artículos tecnológicos, que registraron un incremento cercano al 200% en sus ventas, informó el presidente de la Canaco local, Mario Aguirre Rangel.

El dirigente explicó que esta temporada supera incluso las expectativas del año anterior. “Muy bien nos ha ido, los comerciantes me reportan ventas muy altas y esperamos cerrar con un aumento de hasta 10% respecto al año pasado”, declaró.

De acuerdo con la cámara, en 2024 la derrama fue de alrededor de $500 mil pesos, mientras que este año se estima superar los $550 mil pesos únicamente en productos escolares.

Para atender la demanda de último momento, Aguirre Rangel indicó que se recomendó a los negocios abrir durante el fin de semana, de modo que las familias puedan surtir sus listas completas con descuentos que van del 10 al 20%, según el establecimiento.

El presidente de la Canaco destacó también que los productos que se están ofreciendo son de buena calidad, a diferencia de otras ciudades donde se están vendiendo productos “chinos”.

“Aquí en Ramos estamos ofreciendo principalmente artículos nacionales, de buena calidad, que les van a durar, a diferencia del producto chino que se maneja en Saltillo, que es barato pero se echa a perder rápido y obliga a volver a gastar”, comentó.

Actualmente, la Canaco Ramos Arizpe tiene registrados alrededor de 50 negocios afiliados que venden productos escolares, aunque el universo en el municipio se estima en 150.

Entre ellos destacan establecimientos de uniformes y calzado, además de costureras locales que ofrecen confección personalizada.

Como parte de la estrategia de consumo local y apoyo social, los comerciantes organizaron una rifa de útiles escolares a través de la página de Facebook de la Canaco Ramos Arizpe, en la que se elegirán a los 30 niños beneficiados (15 de primaria y 15 de secundaria), quienes recibirán paquetes completos, con una versión conjunta del comercio que se calcula entre los $12 a $15 mil pesos.

La entrega de los útiles será este sábado al mediodía en la plaza principal frente a la presidencia municipal, en un evento abierto a la comunidad.

“Es una manera de regresarle a la comunidad el apoyo que nos dan al comprar local. No solo se trata de vender, también de ayudar a que los niños lleguen completos y equipados a su primer día de clases”, subrayó Aguirre Rangel.

