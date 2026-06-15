Reportan una persona sin vida tras lluvias en Piedras Negras

Las intensas lluvias registradas este lunes en Piedras Negras dejaron como saldo preliminar una persona fallecida, además de severas inundaciones, vehículos varados y el desbordamiento de varios arroyos en distintos sectores de la ciudad.

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán García, informó que hasta el momento se tiene confirmado el fallecimiento de una persona en la colonia Bella Vista, mientras continúan los recorridos de evaluación y atención a emergencias.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones alcanzaron acumulados cercanos a las cinco pulgadas de lluvia, provocando importantes escurrimientos y el incremento en los niveles de diversos cauces.

Entre los puntos más afectados se encuentran los cruces de los arroyos Primavera y El Tornillo, donde se registraron fuertes acumulaciones de agua que dejaron vehículos varados y complicaron la circulación.

Asimismo, el arroyo El Soldado alcanzó su máxima capacidad y comenzó a desbordarse, generando inundaciones en las colonias Lázaro Cárdenas, El Edén y Las Argentinas, donde autoridades mantienen labores de monitoreo y apoyo a la población.

Ramiro Durán señaló que elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad permanecen desplegados en las zonas de riesgo para atender reportes ciudadanos y prevenir situaciones que pongan en peligro a la población.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas, así como mantenerse informada a través de canales oficiales ante la persistencia del pronóstico de lluvias para las próximas horas.

Protección Civil del Estado mantiene activa la vigilancia meteorológica luego de que el radar detectara tormentas fuertes sobre las regiones Norte, Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste de Coahuila, con potencial de generar nuevas precipitaciones, descargas eléctricas y rachas de viento.

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