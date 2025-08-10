Resaltan seguridad en Coahuila como clave para atraer inversiones

Directivos de empresas instaladas en la región sureste coincidieron en que el nivel de seguridad en Coahuila representa un incentivo para invertir y expandir operaciones en el estado, al reducir riesgos para el personal, el transporte de mercancías y la operación diaria de las plantas.

En un encuentro con autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado, se presentó el programa de Fortalecimiento del Modelo Coahuila, enfocado en reforzar la coordinación con el sector empresarial para prevenir incidentes. Entre las medidas, se contempla el uso de canales directos de comunicación, como grupos de mensajería instantánea y contacto inmediato con mandos de seguridad.

Los empresarios señalaron que la estabilidad en materia de seguridad influye de forma determinante en la elección de ubicar nuevas plantas, sobre todo frente a la incertidumbre económica global.

Durante la reunión, autoridades de seguridad estatal y fiscalía expusieron al equipo operativo encargado de atender reportes empresariales y reiteraron que la colaboración con el sector privado es clave para mantener el control en zonas industriales y rutas de transporte.

