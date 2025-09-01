Concluye operativo vacacional; inicia con regreso a clases

Al encabezar el pase de lista y revista de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reafirmó que en materia de seguridad “ni un paso atrás”.

Destacó que se mantiene una coordinación total con el gobernador Manolo Jiménez, las fuerzas federales y la ciudadanía, con el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses.

En el acto participaron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México y corporaciones estatales.

Díaz González informó que su administración ha invertido 114 millones de pesos en patrullas, uniformes, cámaras, casetas y oficinas móviles, lo que ha fortalecido la operatividad en la ciudad.

El alcalde resaltó que gracias a este trabajo conjunto, Saltillo mantiene su posición como la capital más segura del país. Tanto el Fiscal General del Estado como el Comisionado de Seguridad subrayaron que los buenos resultados no son casualidad, sino producto de una estrategia basada en la coordinación, la voluntad política y la continuidad de esfuerzos.

Con saldo blanco se dio por concluido el operativo de verano e inició el dispositivo de regreso a clases.

