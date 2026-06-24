Respalda Manolo Jiménez a Miguel Riquelme para alcalde de Torreón

El gobernador Manolo Jiménez respaldó al senador Miguel Ángel Riquelme como alcalde interino de Torreón tras el fallecimiento de Román Cepeda

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El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, respaldó la propuesta para que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís asuma la Presidencia Municipal de Torreón, al considerar que es el perfil con mayor experiencia para garantizar la continuidad de la estrategia de seguridad en la ciudad.

Tras ser cuestionado sobre el eventual nombramiento de Riquelme como alcalde interino luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, el mandatario estatal aseguró que la principal prioridad para Torreón es preservar los niveles de seguridad alcanzados en los últimos años.

“El perfil que tiene la mayor experiencia para cuidar y atender el tema de seguridad en Torreón es justamente el senador Miguel Riquelme”, afirmó.

Jiménez Salinas destacó que el exgobernador conoce a profundidad el funcionamiento de la administración municipal y mantiene una relación cercana con distintos sectores de la sociedad lagunera.

“Conoce a la perfección el municipio, el quehacer del gobierno municipal, tiene buena relación con los sectores populares, en las colonias, los barrios, los ejidos y con nuestra gente”, señaló.

El gobernador recordó además que durante la gestión de Riquelme como alcalde de Torreón y posteriormente como gobernador, trabajaron de manera coordinada en temas de seguridad y desarrollo regional.

“Cuando él era gobernador y yo alcalde de Saltillo, hicimos grandes cosas en conjunto por nuestras ciudades. Ahora nos tocará trabajar al revés, pero con la misma dinámica de coordinación”, comentó. Manolo Jiménez

Manolo Jiménez consideró que el exmandatario estatal representa un punto de encuentro para los distintos grupos políticos, empresariales y sociales de Torreón, lo que facilitaría la gobernabilidad en una etapa de transición.

“Es un hombre con experiencia, con temple y también un punto de encuentro porque tiene buena relación con la gran mayoría de la clase política, del sector empresarial y de la sociedad civil”, indicó.

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El mandatario insistió en que el tema de seguridad será determinante para la designación.

“Lo más importante para la gente de Torreón es la seguridad. Él es el perfil con mayor experiencia para seguir manteniendo esa seguridad y fortalecer el blindaje de nuestro estado en esa región”, sostuvo.

Sobre las implicaciones políticas que tendría la eventual salida de Riquelme del Senado, Jiménez Salinas confirmó que el actual coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, asumiría la senaduría como suplente.

“Gabriel va a llegar al Senado y desde ahí también nos puede seguir apoyando en tareas conjuntas para Coahuila”, dijo.

El gobernador explicó que la estructura de Mejora Coahuila continuará operando mediante coordinaciones regionales mientras se define quién encabezará formalmente el organismo.

“Tenemos un equipo muy sólido dentro de Mejora y vamos a hacer una planeación durante estos días para arrancar con todo en agosto”, agregó.

Finalmente, señaló que los posibles ajustes en la estructura estatal se analizarán durante las próximas semanas, una vez que se concrete el proceso político en Torreón.