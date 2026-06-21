Iglesia respalda debate nacional sobre inteligencia artificial

La Arquidiócesis respaldó discutir el impacto ético y educativo de la IA y pidió incluir a familias, escuelas y empresas

La Arquidiócesis Primada de México expresó su respaldo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir una discusión nacional sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y en la vida de niñas, niños y adolescentes, al considerar que se trata de un debate necesario ante el acelerado avance tecnológico.

A través del editorial de su semanario Desde la Fe, la Iglesia católica señaló que la discusión no debe limitarse a los aspectos tecnológicos o económicos, sino centrarse en las implicaciones éticas, culturales y educativas que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

“La pregunta central no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de personas queremos formar y qué sociedad deseamos construir con ella”, destacó la publicación.

La Arquidiócesis subrayó que la velocidad con la que se han desarrollado estas herramientas ha transformado profundamente la vida cotidiana y ha superado, en muchos casos, la capacidad de reflexión colectiva sobre sus efectos.

Indicó que la inteligencia artificial ya forma parte de procesos empresariales, sistemas de toma de decisiones y entornos educativos, además de estar presente en hogares, dispositivos móviles y plataformas de aprendizaje utilizadas por millones de estudiantes.

Retomando los planteamientos de la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, la Iglesia sostuvo que el criterio fundamental para evaluar cualquier innovación tecnológica debe ser la protección de la dignidad humana y el bienestar de las personas.

Asimismo, advirtió que, aunque la tecnología representa una herramienta de gran valor, no puede sustituir la formación del juicio crítico, la búsqueda de la verdad, las relaciones humanas auténticas ni la construcción de sentido en la vida de las personas.

La publicación también alertó sobre los posibles efectos que el uso intensivo de estas tecnologías puede tener en la atención, la creatividad, la vida emocional y la capacidad de discernimiento de niños y adolescentes, aspectos que aún no han sido plenamente comprendidos.

Según el documento, uno de los riesgos de la cultura digital es fomentar la inmediatez y la sobreestimulación, lo que podría llevar a que las personas deleguen progresivamente tareas de análisis, reflexión y búsqueda de conocimiento en los sistemas tecnológicos.

Por ello, la Arquidiócesis consideró indispensable que en esta discusión participen no sólo los gobiernos y las instituciones educativas, sino también las familias, las empresas tecnológicas y diversos actores sociales.

En ese contexto, reiteró que los padres de familia siguen siendo los principales responsables de la educación de sus hijos, mientras que las escuelas deben promover un uso crítico, responsable y creativo de las herramientas digitales.

Por otra parte, al concluir la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes informó que el papa León XIV convocó a los cardenales de todo el mundo a un consistorio especial en Roma para profundizar en los contenidos de la encíclica Magnifica Humanitas. El encuentro se realizará en el marco de la celebración de San Pedro y San Pablo, el próximo 29 de junio.